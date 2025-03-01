Россия одержала победу в специальной военной операции (СВО). Об этом 1 марта заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Шли разговоры о том, что Россию якобы могут сокрушить на поле боя, что она опустится на уровень Средневековья, что российское общество рухнет. Однако этого не произошло», — сказала она в интервью ТАСС.

По словам Кнайсль, РФ не потерпела поражение и победила сама.

«Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло», — уточнила Кнайсль.

Кроме того, собеседник агентства рассказала, что Россия оказалась стабильной, вопреки ожиданиям Запада. Граждане РФ поддерживают правительство, справляются с новой реальностью, подчеркнула экс-глава МИД Австрии.

Ранее в этот день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год. По его словам, один из иностранных министров сообщил ему об этом. Так, целью такой продолжительности украинского конфликта является ослабление России. В США такой план назвали нереалистичным, добавил Рубио.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 24 февраля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продлить конфликт еще как минимум на два года. Этот срок Зеленскому и его спонсорам из «глубинного государства» нужен для того, чтобы «протянуть до промежуточных выборов в конгресс США» и лишить американского президента Дональда Трампа большинства голосов в нижней палате.