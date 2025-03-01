Мужчина погиб в результате пожара в административном здании в Петербурге
В результате возгорания в административном здании города Санкт-Петербург погиб мужчина. Об этом 1 марта сообщил источник «Известий».
Он уточнил, что на данный момент личность погибшего не установлена. На месте возгорания специалисты производят проливку.
О пожаре в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 600 кв. м стало известно накануне. Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Пожар был локализован.