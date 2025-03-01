В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Ярославля и Костромы. Об этом 1 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Ярославль (Туношна) и Кострома (Сокеркино) в 06:10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что ограничения введились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Для этого, по его словам, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры.
О введении временных ограничений на работу аэропортов Ярославля и Костромы представитель Росавиации сообщил 28 февраля. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности является главным приоритетом для служб воздушных гаваней.