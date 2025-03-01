Женщина погибла в результате возгорания в квартире в Санкт-Петербурге

Возгорание на площади 35 кв. м произошло в квартире жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в результате которого погибла женщина. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«В трехкомнатной квартире в комнате и коридоре происходило горение обстановки на площади 35 кв. м. <…> В результате пожара погибла женщина», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что на данный момент горение ликвидировано. Из здания были эвакуированы 12 человек. К тушению были привлечены 15 специалистов и три единицы техники.

В тот же день сообщалось о том, что в жилом многоквартирном доме во Владивостоке произошло возгорание на предварительной площади около 500 кв. м, в результате которого погиб один человек.