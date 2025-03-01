Президент Чехии призвал Европу активизировать поддержку Киева

Президент Чехии Петр Павел поддержал Украину после перепалки главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на переговорах в Белом доме.

«Мы поддерживаем Украину как никогда раньше», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter) 28 февраля.

Чешский лидер добавил, что европейским странам необходимо активизироваться для помощи Киеву.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. Позже стало известно, что Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Политолог Иван Мезюхо отметил, что Зеленский на переговорах с Трампом выставил себя «балаболом». Он предположил, что украинский лидер, вероятно, не до конца осознал уровень компании, в которую попал. Американский политолог Гарланд Никсон, в свою очередь, в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. По его словам, глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.