Один человек погиб в результате возгорания жилого дома во Владивостоке

В жилом многоквартирном доме во Владивостоке произошло возгорание на предварительной площади около 500 кв. м, в результате которого погиб один человек. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сегодня утром на улице Борисенко произошло возгорание жилого многоквартирного барака. <…> В ходе тушения пожара огнеборцами было найдено тело погибшего, личность устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

На момент прибытия пожарных служб к месту возгорания произошло частичное обрушение горящей кровли дома. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе региональной прокуратуры заявили о том, что происшествие было поставлено на контроль. Уточняется, что из здания удалось спасти пять человек. На место выехал прокурор Первомайского района Александр Занчев.

Всего к тушению привлечены 34 специалиста, шесть автоцистерн и одна автолестница.

В этот же день сообщалось о том, что в городе Владимире произошел пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют 28 человек личного состава и 11 единиц техники.