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Военные группировки войск «Центр» за сутки ликвидировали до 345 боевиков ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие группировки войск «Центр» за прошедшие сутки уничтожили до 345 боевиков и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 марта сообщил начальник пресс-центра группировки Центральной группировки войск Александр Савчук.

«Противник потерял до 345 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard», — сказал он ТАСС.

Он уточнил, что в результате успешных боевых действий российским военнослужащим также удалось поразить семь бронированных машин противника, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

Кроме того, подразделениям Центральной группировки войск удалось улучшить свое положение по переднему краю, а также нанести огневое поражение личному составу и военной технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем и штурмового полка противника.

Кроме того, российские военнослужащие поразили две бригады национальной гвардии Украины в районах Андреевки, Срибного, Зарево, Удачного, Котлино и Алексеевки, добавил Савчук.

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В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты Bradley и личный состав ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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