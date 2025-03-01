В Хабаровском крае в результате ДТП погиб один человек

При лобовом столкновении легковушки с тягачом на федеральной трассе в Хабаровском крае погиб один человек. Об этом 1 марта пишет Госавтоинспекция УМВД России по региону.

«По предварительным данным, сегодня в 08:30 (01:30 по мск. — Ред.) в районе 83 км федеральной автодороги дороги А-370 «Уссури» водитель Honda Freed, двигаясь со стороны города Владивостока в сторону города Хабаровска, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с встречным грузовым тягачом Volvo», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что от полученных травм водитель легковушки, мужчина 1978 года рождения, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчина 1975 года рождения, который находился за рулем тягача, госпитализирован с травмами различной степени тяжести в больницу.

При этом оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве сообщили, что пассажиров в транспортных средствах не было. В Госавтоинспекции добавили, что на месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В Башкирии накануне 28 февраля произошло столкновение девяти автомобилей, в результате ДТП пострадали два человека. Главное управление (ГУ) МЧС республики уточнило, что авария произошла на 158-м км трассы Р-240, соединяющей Уфу и Оренбург. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Отмечалось, что наблюдается сильный туман, из-за чего были введены временные ограничения на перемещение всех видов транспортных средств.