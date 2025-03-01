В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА в Новошахтинске
Российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Новошахтинске. Об этом 1 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 17 украинских дронов над шестью регионами России. Отмечалось, что пять БПЛА были ликвидированы над Смоленской областью, четыре — над Республикой Крым, три — над Белгородской областью, по два БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей и еще один БПЛА — над Тверской областью. Беспилотники были сбиты в период с 20:05 до 22:30 мск.