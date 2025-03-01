Группировка войск «Север» ликвидировала до 90 боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Военные российской группировки войск «Север» в результате ударов ликвидировали до 90 боевиков и боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом 1 марта сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«На харьковском направлении подразделениями группировки нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области», — отметил он в беседе с ТАСС.

В результате удара, продолжил Якимкин, ВСУ потеряли до 90 бойцов, одну БМП, шесть автомобилей, а также артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

27 февраля военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили квадроцикл ВСУ в лесопосадке Харьковской области. Техника противника была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Квадроцикл перевозил личный состав и снабжение на позиции одного из украинских подразделений.