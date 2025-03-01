Рубио назвал встречу Трампа и Зеленского в Белом доме словом «фиаско»

Встреча американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Овальном кабинете Белого дома, является фиаско. Об этом 28 февраля сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN.

«[Зеленскому нужно] извиниться за то, что превратил это дело в фиаско для него [самого]», — сказал госсекретарь, комментируя то, что Зеленский должен сделать после срыва переговоров.

Также Рубио выразил мнение, что украинский президент на самом деле не желает мирного урегулирования конфликта, несмотря на то, что он говорил ранее. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что у Зеленского не было необходимости идти в Белый дом и проявлять враждебность.

Помимо этого, он уточнил, что американский лидер считает разговоры о гарантиях безопасности для Украины преждевременными. Он отметил, что такие вопросы необходимо решать исключительно после принятия сделки.

Телеканал CBS News в этот же день отметил, что Трамп не намерен разговаривать с Зеленским после ситуации, которая произошла в ходе переговоров глав государств в Белом доме. По информации собеседников издания, в связи с ситуацией на переговорах администрация Трампа испытывает сомнения по поводу реальности заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

Американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.