Вильфанд спрогнозировал на юге России температуру ниже нормы

В начале марта температура в южных регионах европейской части России прогнозируется на 5–12 градусов ниже нормы, а ночные температуры в республиках Северного Кавказа будут опускаться до –19 градусов. Об этом 28 февраля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге — уверенный заток холодных воздушных масс и очень холодная погода. Температура начнет постепенно повышаться, но всё равно будет ниже нормы», — сказал Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Он уточнил, что 1 и 2 марта в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии температура будет на 7–10 градусов ниже нормы, минимальные значения будут в диапазоне –15...–20 градусов.

В Краснодарском крае до 3 марта температура будет на 5–10 градусов ниже нормы и минимальные значения будут доходить до –13 градусов. В дальнейшем температура повысится, но всё равно будет на несколько градусов ниже нормы. Холодная погода будет и в Крыму, там также ожидается понижение температуры, но, несмотря на морозные ночи, днем температурный фон прогнозируется до +5 градусов.

В регионах Северного Кавказа с 1 по 3 марта температура будет на 6–12 градусов ниже нормы, минимальные температуры достигнут –16 градусов, однако в центральных районах Ставропольского края, Дагестане и Карачаево-Черкесии в ночное время температура составит до –19 градусов.

«Вот такие морозы. Это вот даже для января было бы холодно, на 4–5 градусов ниже нормы. А тут отклонения на 6–12 градусов», — подытожил Вильфанд.

28 февраля Вильфанд сообщил, что в марте на Урале, в Сибири и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа прогнозируется избыток осадков. По его словам, интенсивные осадки ожидаются на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа.