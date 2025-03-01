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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии

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Фото: TASS/Zuma/Sholaita Iriawan
dzen
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Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в акватории моря Банда у восточных берегов Индонезии. Об этом 1 марта сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Уточняется, что сейсмособытие произошло на расстоянии 375 км от города Амбон, население которого составляет 355 тыс. человек, и в 228 км от города Туал, в котором проживает 39,5 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 151 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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28 февраля сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано недалеко от южного берега острова Королевства Тонга. Уточнялось, что сейсмособытие произошло на расстоянии 200 км от города Нукуалофа, население которого составляет более 22 тыс.

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