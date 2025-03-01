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Экипаж ТОС-2 «Тосочка» уничтожил позиции и укрытия ВСУ в курском приграничье

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» отдельной бригады РХБ-защиты группировки войск «Север» уничтожил позиции и укрытия с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в ночное время во время воздушной разведки в курском приграничье было обнаружено скопление ВСУ. Получив координаты целей, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» совместно с группой охранения незамедлительно выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по позициям украинских боевиков термобарическими снарядами.

«У огневой поддержки задача сделать так, чтобы «Тосочка» осталась целой, соответственно противник что в воздухе, что на земле. Это наша проблема. Самое главное, чтобы «Тосочка» приехала, отстрелялась и благополучно вернулась назад», — сказал пулеметчик с позывным Душнила.

В ведомстве отметили, что подразделения войск РХБ-защиты в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» оказывают поддержку действий штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений, уничтожая укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой противника. При этом контроль огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск в режиме реального времени.

«Тяжелая огнеметная система — она сама по себе площадная, но мы можем работать и по точкам. Радиус поражения у нее позволяет как и большой объем захватывать, так и точечно, так и большие площади живой силы поражать. Там выжигается, чтобы вы понимали, футбольное поле», — указал командир боевой машины ТОС-2 «Тосочка» с позывным Фокс.

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В Минобороны РФ накануне сообщили, что расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили технику с живой силой и сорвали доставку резервов ВСУ к передовой в приграничном районе Курской области. Уточняется, что во время воздушной разведки расчет БПЛА вскрыл передвижение украинской техники с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения для организации контратаки на населенный пункт, из которого их выбивают десантники Вооруженных сил (ВС) РФ.

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