Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по личному составу и скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом 1 марта сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие нанесли удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по разведанным целям.

После совершения удара разведчики подтвердили уничтожение всех поставленных целей и передали эту информацию экипажу Су-34. Летчики совершили маневр и благополучно вернулись в район вылета.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевую задачу по сопровождению истребителей-бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Уточняется, что военная техника выполнила взлет с аэродрома базирования и нанесла бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.