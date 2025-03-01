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Reuters узнало о незаинтересованности Трампа в возобновлении обсуждений с Киевом

Reuters: Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения сделки с Киевом
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Американский лидер Дональд Трамп «не заинтересован» в возобновлении переговорного процесса по сделке с Украиной о совместной разработке полезных ископаемых из-за перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе переговоров в Овальном кабинете. Об этом 28 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не заинтересован в возобновлении сделки с Украиной по полезным ископаемым в настоящее время», — говорится в публикации.

Кроме того, источник уточнил, что президент США на данный момент находится в своем доме в штате Флорида и не планирует в ближайшее время возвращаться.

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В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, отметил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». По его словам, Зеленский не до конца осознал уровень компании, в которую попал. Тогда же корреспондент американского канала Fox News Джеки Хайнрих сообщил, что сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам была отменена после публичной перепалки.

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