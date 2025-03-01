Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр международного развития Британии подала в отставку в знак протеста
Армия
Снайперы уничтожили два гексакоптера «Баба-яга» и две пулеметные точки ВСУ
Спорт
Российский боец Свиридченков отметил роль возраста в победе над Иглесиасом
Спорт
Российский боксер Кузьмин одолел Тетте в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Глава РФПИ назвал ситуацию на переговорах Трампа с Зеленским исторической
Спорт
Боксер Сергеев после боя с Сото назвал его опытным противником
Мир
СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США
Мир
В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами
Политика
Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Пресс-релизы
Газета «Известия» стала лидером по цитируемости в первый месяц 2025 года
Мир
WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Мир
Зеленский заявил о трудностях для Киева без помощи США в конфликте на Украине
Мир
Трамп заявил о невозможности победы Киева без поддержки Вашингтона
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА в Новошахтинске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Мир
В Белом доме назвали Киев невероятно упрямым переговорщиком
Сюжет:

Губернатор сообщил о повреждениях в результате атаки дрона ВСУ по Белгороду

0
EN
Фото: Telegram/Настоящий Гладков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород был поврежден фасад коммерческого здания, а также зафиксированы локальные повреждения линии электропередачи. Об этом 1 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Черный вход: почему ВСУ усиливают атаки беспилотников по территории РФ
В ночь на 26 февраля по регионам России были запущены 128 украинских БПЛА

Накануне губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что фрагмент отраженного беспилотника попал в окно квартиры одного из жилых домов в Удомле. Администрация города эвакуировала жителей из здания и разместила их в образовательном учреждении. Уточнялось, что они смогут вернуться в свои квартиры после того, как специалисты ликвидируют последствия падения дрона.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025