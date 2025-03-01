Губернатор сообщил о повреждениях в результате атаки дрона ВСУ по Белгороду

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород был поврежден фасад коммерческого здания, а также зафиксированы локальные повреждения линии электропередачи. Об этом 1 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — уточнил он в своем Telegram-канале.



Гладков добавил, что пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Накануне губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что фрагмент отраженного беспилотника попал в окно квартиры одного из жилых домов в Удомле. Администрация города эвакуировала жителей из здания и разместила их в образовательном учреждении. Уточнялось, что они смогут вернуться в свои квартиры после того, как специалисты ликвидируют последствия падения дрона.