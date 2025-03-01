Зеленский заявил о трудностях для Киева без помощи США в конфликте на Украине
Киеву будет тяжело продолжать украинский конфликт без поддержки США. Об этом 1 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сможет ли Украина сдержать Россию без постоянной поддержки США? Нам будет трудно. Вот почему я здесь. Вот почему мы говорим о будущих переговорах», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.
Зеленский задался вопросом о прекращении дружбы между странами, выразив при этом надежду на спасение отношений с президентом США Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.
«Где же наша дружба между Украиной и США? — вот такие ощущения», — сказал украинский лидер.
Несмотря на это, глава киевского режима отказался извиняться перед Трампом и отметил, что «не сделал ничего плохого». Зеленский подчеркнул, что уважает американского лидера и народ США и выразил благодарность Вашингтону за направленную Украине помощь. Кроме того, он добавил, что будущее сделки по редкоземельным металлам теперь зависит от Соединенных Штатов.
В ходе встречи в Овальном кабинете между главами государств американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. Кроме того, Трамп напомнил, что Украина «имеет большие проблемы» в конфликте. Он подчеркнул, что украинской стороне все-таки придется пойти на компромиссы.
Позднее во время беседы с журналистами перед отлетом во Флориду американский лидер подчеркнул, что Украина не победит без американской поддержки. Трамп также указал на то, что киевскому режиму не понравится продолжение украинского конфликта.