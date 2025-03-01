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Российский боец Свиридченков отметил роль возраста в победе над Иглесиасом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бронзовый призер чемпионата России Игорь Свиридченков отметил вероятность решающей роли возраста в своей победе над кубинцем Рониэлем Иглесиасом в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом россиянин рассказал в беседе с «Известиями».

«Такой мастер, что у него, может, не было ошибок. Просто сказался возраст. И я думаю, у него большой простой между соревнованиями», — отметил Свиридченков.

Он также уточнил, что уже во втором раунде было видно, что Иглесиасу становится тяжело.

«Он чуть уже подсел, это было видно. Даже со второго раунда, когда я начал уже просто на него впрямую идти и ему уже становилось намного тяжелее. Мне тоже тяжело, но мне в плане тактики становится легче. Он уже пятится назад, и мне просто нужно дорабатывать», — пояснил боец.

Кроме того, Свиридченков поблагодарил Йошкар-Олу и болельщиков за теплый прием и поддержку. Однако, по его словам, во время поединка он больше прислушивался не к происходящему на трибунах, а к голосу тренера.

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Свиридченков одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом Рониэлем Иглесиасом 28 февраля во время боя в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле. Единогласным решением судьи присудили победу российскому спортсмену.

В этот день в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Сергей Сергеев в первом бое также одолел кубинца Хорхе Мануэля Сото. В главном же бою чемпион Европы Сергей Кузьмин взял верх над обладателем титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте из Ганы.

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