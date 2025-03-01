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Синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве 1 марта

Гидрометцентр: в столичном регионе 1 марта местами ожидается небольшой снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 1 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем синоптики обещают от –2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до –8.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 4–10 м/с.

Атмосферное давление составит 753–756 мм рт. ст.

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27 февраля метеорологи сервиса «Яндекс Погода» отметили, что в выходные москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. По их данным, в Подмосковье в течение всего дня также будет идти снег, а температура останется на уровне московских значений или на 1 градус ниже.

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