Синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве 1 марта

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 1 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем синоптики обещают от –2 до +3 градусов, а ночью температура может упасть до –8.

Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 4–10 м/с.

Атмосферное давление составит 753–756 мм рт. ст.

27 февраля метеорологи сервиса «Яндекс Погода» отметили, что в выходные москвичей ожидает преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. По их данным, в Подмосковье в течение всего дня также будет идти снег, а температура останется на уровне московских значений или на 1 градус ниже.