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Трамп заявил о невозможности победы Киева без поддержки Вашингтона

Трамп: Украина не победит без поддержки США
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украина не победит без американской поддержки. Об этом 28 февраля заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами перед отлетом во Флориду.

Также американский лидер указал на то, что киевскому режиму не понравится продолжать украинский конфликт.

«Либо мы это закончим, либо дадим ему сражаться дальше. И если он продолжит, ему это не понравится, потому что без нас он не победит», — сказал американский лидер.

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В Белом доме сообщили, что США не позволят другим странам пользоваться собой. Также в заявлении отмечается, что Зеленский признал, что ситуация на Украине может привести к «Третьей мировой войне», в которой она проиграет без помощи США.

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