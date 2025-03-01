Axios сообщил о надеждах делегации из Киева подписать с США сделку по ресурсам

Киевская делегация после словесной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме провела в ожидании около часа, надеясь подписать сделку по полезным ископаемым. Об этом 28 февраля сообщил портал Axios.

«Делегация из Киева ждала в другой комнате около часа, всё еще надеясь подписать соглашение о минералах , которое побудило Зеленского отправиться в поездку, и спасти визит», — говорится в публикации.

Как сообщает Axios, после госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Майк Уолтц «вышли из Овального кабинета, подошли к месту, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти».



Кроме того, раздражение Трампа вызвал тот факт, что Зеленский не был в костюме.

«Советники Трампа неоднократно говорили команде Зеленского, что со стороны Зеленского было бы более уважительно отказаться от своей военной формы во время визита в Белый дом. Зеленский прибыл в Белый дом в более официальном черном наряде с национальной символикой Украины, но без костюма», — пишет портал.

Телеканал CBS News в этот же день отметил, что Трамп не намерен разговаривать с Зеленским после ситуации, которая произошла в ходе переговоров глав государств в Белом доме. По информации собеседников издания, в связи с ситуацией на переговорах администрация Трампа испытывает сомнения по поводу реальности заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

Американский политолог Гарланд Никсон в разговоре с «Известиями» назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.