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Трамп указал на нежелание Зеленского заключить мир

Трамп: Зеленский на встрече в Белом доме показал свое нежелание заключить мир
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не стремится заключить мир. Об этом 1 марта сообщил телеканал Sky News.

«Владимир Зеленский перегнул палку на переговорах в Овальном кабинете, он не выглядел как человек, стремящийся к миру», — приводит телеканал слова Трампа, сказанные журналистам после прибытия на объединенную базу Эндрюс.

Американский лидер также подчеркнул, что для возобновления переговоров с Вашингтоном Зеленский должен заявить, что хочет заключить мир. По словам Трампа, Вашингтон продолжает настаивать на немедленном прекращении боевых действий на Украине.

В то же время президент США заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение.

«Он хочет заключить сделку», — сказал Трамп.

Сыграл в дурака: США сокращают поддержку Украины после скандала в Белом доме
Как еще перепалка Зеленского с Трампом отразится на процессе украинского урегулирования

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей.

Украинского лидера также раскритиковал и присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Комментируя произошедшее, сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подчеркнул, что должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров. Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, отметил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». По его словам, Зеленский не до конца осознал уровень компании, в которую попал.

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