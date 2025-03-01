Глава РФПИ назвал ситуацию на переговорах Трампа с Зеленским исторической

Ситуация, которая произошла в ходе встречи американского лидера Дональда Трамп и президента Украины Владимира Зеленского, является исторической. Об этом 28 февраля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Историческое», — прокомментировал Дмитриев в социальной сети X (бывш. Twitter) видеозапись с конфликтом Трампа и Зеленского.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Тогда же депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил, что спор Трампа и президента Украины знаменует собой конец украино-американских отношений.

Политолог Иван Мезюхо сообщил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». Он предположил, что Зеленский, вероятно, не до конца осознал уровень компании, в которую попал.