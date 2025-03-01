WP узнала о возможном прекращении американской военной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа после словесной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе встречи в Белом доме может прекратить все текущие поставки военной помощи Украине. Об этом 28 февраля сообщила газета The Washington Post (WP).

«Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на заявления президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его предполагаемую непримиримость в мирном процессе», — следует из текста публикации.

Как пишет газета, данное решение в случае принятия будет распространяться на готовившиеся к отправке на Украину радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты стоимостью в миллиарды долларов.

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что президент Украины должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров с американским лидером в Белом доме и проявить «толику благодарности» за оказанную Соединенными Штатами помощь. Он отметил, что Зеленский таким образом сделал дальнейшую помощь со стороны США практически невозможной.