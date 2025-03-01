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Политолог указал на абсурдный характер встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Политолог Де Вёлль: встреча Трампа и Зеленского имеет абсурдный характер
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме носит абсурдный характер. Об этом 28 февраля в беседе с «Известиями» сообщил французский политолог Филипп Де Вёлль.

«Она заканчивается практически скандалом. Скандалом не со стороны президента Трампа, а со стороны президента Зеленского, который ведет себя очень плохо по отношению к собеседнику. Самое меньшее, что он может сделать, — это прислушаться к тому, что ему говорят, и предложить то, что он предложил, совершенно разумным образом. А этого не произошло, и это войдет в историю», — заявил эксперт.

Кроме того, эксперт сообщил о том, что лидеры Евросоюза (ЕС) «потеряли голову», следуя за Зеленским. По его мнению, европейские государства выступают за урегулирование украинского конфликта, но в связи с устройством политических систем не могут изменить заданный курс.

«Европейский союз захватила догматическая идеология, которая представляет собой «пробужденческую» политику. То есть это необъявленная политика «пробужденчества», — заявил политолог.

Он добавил, что ЕС на данный момент не в силах продолжать оказывать киевскому режиму помощь в конфликте без американской помощи в связи с плохой экономической ситуацией в регионе. При продолжении поддержки Украины европейские страны столкнутся с масштабным финансовым кризисом, который создаст огромную нагрузку на их экономику, резюмировал эксперт.

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В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Украинского лидера также раскритиковал и присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Американский политолог Гарланд Никсон назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.

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