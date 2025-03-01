Боксер Сергеев после боя с Сото назвал его опытным противником
Российский боец Сергей Сергеев рассказал «Известиям» о своих впечатлениях от боя с кубинцем Хорхе Мануэлем Сото в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
По словам спортсмена, он знал, что бой с кубинским боксером будет тяжелым. Россиянин заявил, что Сото «парень опытный». Он также отметил хороший обмен ударами с соперником в ходе боя.
«Было тяжеловато. <...> Немного заигрывался. В плане, хотел зарубиться. <...> Обмен был хороший, и видно было, что где-то пару моментов я его чуть пошатнул, прям чувствовалось», — сказал российский боец.
Также Сергеев поблагодарил Марий Эл за теплый прием. Кроме того, он заявил о желании пообщаться с соперником на испанском языке, а также назвал Кубу братской страной.
«Видно было, что парень на уважении со мной, я на уважении к нему. Куба — это наша братская страна. Всё на уважении провели. Побили по лицу и пожали руки», — заключил спортсмен.
Вечером 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» российский боец Сергей Сергеев в первом бое одолел кубинца Хорхе Мануэля Сото.
По итогам турнира российский боксер, чемпион Европы Сергей Кузьмин в главном бою одолел обладателя титулов чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезера Тетте из Ганы. При этом бронзовый призер чемпионата РФ Игорь Свиридченков одержал победу над двукратным олимпийским чемпионом, кубинцем Рониэлем Иглесиасом в соглавном бою турнира.