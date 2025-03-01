Fox News узнал об отмене выступления Зеленского в институте в Вашингтоне
Офис президента Украины Владимира Зеленского отменил его выступление в Институте Hudson Вашингтона после его спора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом 28 февраля сообщила журналистка телеканала Fox News Нана Саджая в соцсети Х (бывший Twitter).
«Выступление президента Зеленского в Институте Hudson теперь отменено», — говорится в сообщении.
В ходе встречи в Овальном кабинете Белого дома между американским и украинским президентами произошла словесная перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и с жизнями миллионов людей. При этом украинского лидера также раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс. После перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.