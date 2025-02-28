Средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников над шестью регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами России. Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 20:05 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и подавлены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА — над территорией Смоленской области, четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над территориями Брянской и Воронежской областей и один БПЛА — над территорией Тверской области», — говорится в сообщении в Tleegram-кнаале.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за вечер пятницы, 28 февраля, сбили 53 украинских беспилотника над четырьмя регионами России. Дроны противника были ликвидированы в период с 17:44 до 19:45 мск.