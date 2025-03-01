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СМИ сообщили о приказе главы Пентагона остановить кибероперации против России

The Record: Хегсет приказал киберкомандованию остановить деятельность против РФ
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Шеф Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные цифровые операции. Об этом 28 февраля сообщило издание The Record со ссылкой на источники.

«Хегсет передал указание начальнику киберкомандования генералу Тимоти Хо, который затем проинформировал уходящего директора по операциям организации генерал-майора корпуса морской пехоты Райана Херитеджа о новых указаниях», — передает издание их слова.

Срок действия приостановки не уточняется. Однако отмечается, что она не распространяется на Агентство национальной безопасности и его работу по радиотехнической разведке. В издании подчеркнули, что приказ является свидетельством усилий Вашингтона по нормализации отношений с Москвой.

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19 февраля NBC News сообщило о планах Хегсета уволить генералов, чьи взгляды расходятся с позицией американского лидера Дональда Трампа. По данным официальных лиц, те, кто попал в список, высказывали мнения, которые союзники президента США посчитали политически не соответствующими повестке дня или были тесно связаны с бывшим министром обороны Ллойдом Остином.

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