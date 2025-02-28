Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве 1 марта
Армия
Снайперы уничтожили два гексакоптера «Баба-яга» и две пулеметные точки ВСУ
Спорт
Российский боец Свиридченков отметил роль возраста в победе над Иглесиасом
Спорт
Российский боксер Кузьмин одолел Тетте в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Глава РФПИ назвал ситуацию на переговорах Трампа с Зеленским исторической
Спорт
Боксер Сергеев после боя с Сото назвал его опытным противником
Мир
СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США
Мир
В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами
Политика
Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Пресс-релизы
Газета «Известия» стала лидером по цитируемости в первый месяц 2025 года
Мир
WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Мир
Зеленский заявил о трудностях для Киева без помощи США в конфликте на Украине
Мир
Трамп заявил о невозможности победы Киева без поддержки Вашингтона
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА в Новошахтинске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Мир
В Белом доме назвали Киев невероятно упрямым переговорщиком

Конфликт Трампа и Зеленского в прямом эфире. Главное

СМИ сообщают, что президент США выгнал украинского «коллегу»
0
EN
Фото: REUTERS/Brian Snyder
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, как сообщалось, для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки украинских ресурсов. Однако церемонии не состоялось. В ходе общения с прессой Зеленский устроил перепалку с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Что сказали друг другу политики и как на публичную склоку двух лидеров отреагировали в мире — в материале «Известий».

Как проходил разговор

• Встреча началась с реплики Трампа о том, что Украина получит выгоду от готовящегося к подписанию договора. Однако в контексте мирного урегулирования Киев должен будет пойти на уступки. «Я знаю, что вы не выигрываете», — сказал Трамп Зеленскому. Он добавил, что и Москва, и Вашингтон хотят завершения конфликта. Украина же находится в «не очень хорошем положении» и сама загнала себя туда: «У вас нет козырей в переговорах с нами, ваши проблемы начинаются прямо сейчас», — заявил Трамп.

• В случае, если Украина откажется от подписания соглашения, США «умывают руки», добавил он.

• Между тем Киев, по словам Трампа, должен быть благодарен США за оказанную военную и финансовую помощь и не «вправе диктовать, как себя чувствовать по отношению к конфликту», который Белый дом пытается разрешить: «Если бы у вас не было нашего оружия, всё бы закончилось за две недели. <…> Вы должны высказывать благодарность. Но вы ее не высказываете. Не очень уважительно с вашей стороны», — сказал Трамп и напомнил о выданных $350 млрд.

• Глава США потребовал от Зеленского заключить перемирие. Тот отказался, и Трамп начал его пародировать: «Не хочу заключать перемирие, не хочу заключать перемирие». Также он отметил, что Зеленский играет с третьей мировой.

• В ответ на реплику Зеленского о неготовности Киева к прекращению огня президент США напомнил ему, что у Украины «заканчиваются солдаты». «Дело идет к третьей мировой войне, вы не имеете право играться с этим», — обратился к собеседнику Трамп.

Зеленский пытался оппонировать, заявляя о «солдатах Путина», которые «боятся» украинцев. Он пытался перебивать Трампа и возражать ему, но затем замолчал. Во время речи Вэнса Зеленский, однако, не выдержал и, судя по видео, грубо выругался на вице-президента.

Зеленский досрочно покинул Белый дом, по словам журналистки Fox News, его «попросил» на выход Трамп, а запланированную совместную пресс-конференцию отменили. Позже Трамп в своем заявлении написал: «Он может вернуться, когда будет готов к миру».

Международная реакция на конфликт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку — чудеса выдержки».

Секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев:
«Лютая выволочка в Овальном кабинете. Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине».

Президент Франции Эммануэль Макрон: «Россия — агрессор, Украина — жертва».

Премьер-министр Испании Педро Санчес: «Украина, Испания с вами».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил пока не комментировать напряженную встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским (FT со ссылкой на источник).

Миллиардер и глава DOGE Илон Маск: «Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа».

Премьер-министр Польши Дональд Туск: «Дорогие украинские друзья, вы не одиноки».

Что пишут мировые СМИ:

CNN: Встреча Трампа и Зеленского переросла в перепалку;

Reuters: Зеленский и Трамп устроили перепалку в Овальном кабинете;

Telegraph: Дипломатическая катастрофа, иными словами это не описать;

NYT: Зеленский, лидер страны, подвергшейся нападению со стороны России, решил не умиротворять Трампа, и президент взорвался;

WP: Эта примечательная встреча временами больше напоминала драку в баре, когда Трамп и Джей Ди Вэнс требовали уважения и благодарности от Зеленского;

Sky News: Для Украины и ее европейских партнеров то, что произошло, — абсолютный кошмар, единственный победитель здесь — великая Россия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025