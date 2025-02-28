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Захарова назвала ложью заявления Зеленского об одиночестве Украины

Захарова: заявление Зеленского об одиночестве Киева в 2022 году является ложным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «самой большой ложью» Зеленского его заявление в Белом доме о том, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом дом о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также удивилась отсутствию реакции американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на эти слова.

«Как Трамп и Вэнс сдержались <…> чудеса выдержки», — подчеркнула она.

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В этот день Захарова также отметила выдержку Трампа и Вэнса во время разговора с Зеленским, назвав ее «удивительной». Кроме того, по ее слова, кадры отбытия украинского лидера из Белого дома после переговоров можно смотреть под песни группы «Ленинград».

В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной» и жизнями миллионов людей. Присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс также раскритиковал Зеленского. После перепалки украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.

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