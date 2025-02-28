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«Полиции здесь не было»​​​​​​​

​​​​​​​Корреспондент «Известий» осмотрел квартиру, где зарегистрирован создатель сервиса «Глаз Бога» и его бизнес
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Никто из соседей квартиры, в которой зарегистрирован создатель Telegram-бота «Глаз Бога» Евгений Антипов, не слышал об обысках, которые якобы там провели. 28 февраля об этом, а также о том, что Антипов уехал из России, сообщили иностранные русскоязычные СМИ. Сам Антипов слухи опровергает.

«У меня на квартире камеры со всех сторон, — рассказал создатель Telegram-бота, позволяющего пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз, подтвердив свои слова корреспонденту «Известий» кадрами у двери той самой квартиры. — Пока обысков я не наблюдал, но предполагаю, что какой-нибудь опрос, допрос точно будет, вероятней всего».

Его слова подтверждают соседи, живущие в квартирах сверху, снизу и на той же лестничной клетке.

«Полиции сегодня не было, никого не видели сегодня, — рассказал пенсионер из ближайшей квартиры. — Давно не было полиции».

По его словам, он редко выходит из дома и маловероятно, что пропустил бы обыски.

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Называющий себя основателем и владельцем сервиса «Глаз Бога» Евгений Антипов единолично владеет двумя компаниями «Антипов групп» и «ГБ центр» с выручкой более 400 млн рублей и чистой прибылью более 200 млн. По его словам, так как офис его бизнеса «еще не готов и сидеть там некому», Антипов выбрал регистрацией адрес своей прописки в сталинской восьмиэтажке на Ленинградском проспекте. Ранее предприниматель и сам проживал по этому же адресу.

«Мнимый офис, резиновый, я брать не хотел, — говорит Антипов. — За жизнь у меня было три обыска. Все начинались оттуда, где я жил (фактически), а потом сюда (по адресу регистрации) заезжали».

Пока предприниматель, торгующий доступом к данным через бот, называет разговоры об обысках у него вбросом, чтобы дополнительно осложнить функционирование сервиса. По его словам, после вступления в силу ст. 272.1 УК о создании сервисов для незаконного использования персональных данных «все источники у нас на панике, а теперь после этого набора новостей в таком же состоянии находится платежная система».

«Управление по борьбе с киберпреступностью МВД с начала февраля работает по всем, кто связан с большими данными, — говорит Антипов. — Но как я и сказал, всё логично. Закон вышел, проверяют. В моем понимании, тот факт, что я публично сделал заявление об изменениях, [ограничивающих выдачу данных по запросу пользователей], поможет избежать этого, но судя по всему, кажется, нет».

Он считает, что в случае ухода сервиса «Глаз Бога» его место могут занять украинские спецслужбы. 28 февраля на фоне сбоя в работе проекта слухи об обысках у его команды распространили иностранные русскоязычные СМИ — иноагенты. Сам Антипов опроверг обыски в своих социальных сетях. Он также заявил, что находится в России и никуда из нее не уезжал, а поддержкой бота он занимается практически единолично.

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