МВД предупредило о фейковом канале с советами для обхода штрафов

В Telegram-каналах и социальных сетях распространилось не соответствующее действительности сообщение о якобы создании бывшим главой Следственного комитета (СК) РФ ресурса ГИБДД, где можно ознакомиться с информацией об уклонении от налогов и штрафов. Об этом 28 февраля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в Сети распространено сообщение с фотографией мужчины в форме, который якобы представлен главой СК РФ в отставке. Согласно публикации, он якобы решил создать Telegram-канал, на котором делится «советами» по обходу 99% штрафов. В управлении уточнили, что это фишинговая рассылка.

«Персонаж, конечно, вымышленный, а ссылки запустят серию подписок на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные, распространяющие фейковую информацию и рекламирующие скам-проекты», — уточнили в МВД.

В пресс-службе УБК МВД России 26 февраля сообщили о новом фишинговом сайте, с помощью которого от имени Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лжеюристы обещают вернуть жертвам мошенников денежные средства. По данным ведомства, киберпреступники распространяют ссылки на фейковый сайт в чатах или на форумах, при этом обещая ложную компенсацию денег.