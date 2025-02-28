Реклама
Прямой эфир
Общество
ФАС проконтролирует стоимость авиабилетов в период новогодних праздников
Экономика
Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум
Здоровье
В Минздраве назвали для больного и окружающих риски от переноса ОРВИ «на ногах»
Общество
Юрист оценил шансы Долиной добиться от Лурье доплаты за квартиру
Армия
Бойцы Южной группировки рассказали о применении наземных роботов в зоне СВО
Общество
Свыше 70% россиян выразили уверенность в необходимости прямой линии с Путиным
Общество
Сбивший насмерть актрису Земляникину мотоциклист получил 2,5 года колонии
Мир
Несколько человек погибли при крушении небольшого самолета в Северной Каролине
Общество
Секретарь Генсовета заявил о масштабных ротациях в партии «Единая Россия»
Мир
FT узнала о планах Зеленского обсудить с Де Вевером отказ передать активы РФ
Спорт
«Барыс» из Астаны обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Мир
Bloomberg указало на обещание союзниками дипломатических гарантий безопасности Киеву
Мир
DM назвала прошедшие на Ближнем Востоке «кровавые дожди» знамением о конце света
Мир
Politico узнала о переносе решения по замороженным активам РФ в рамках саммита ЕС
Мир
В Германии назвали способ принудить Украину к переговорам с Россией
Мир
Зеленский отказался убирать стремление в НАТО из конституции Украины
Мир
Великобритания назначила постпреда в ООН Тернера новым послом в США

МВД предупредило о фейковом канале с советами для обхода штрафов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Telegram-каналах и социальных сетях распространилось не соответствующее действительности сообщение о якобы создании бывшим главой Следственного комитета (СК) РФ ресурса ГИБДД, где можно ознакомиться с информацией об уклонении от налогов и штрафов. Об этом 28 февраля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что в Сети распространено сообщение с фотографией мужчины в форме, который якобы представлен главой СК РФ в отставке. Согласно публикации, он якобы решил создать Telegram-канал, на котором делится «советами» по обходу 99% штрафов. В управлении уточнили, что это фишинговая рассылка.

«Персонаж, конечно, вымышленный, а ссылки запустят серию подписок на мошеннические каналы, выманивающие персональные данные, распространяющие фейковую информацию и рекламирующие скам-проекты», — уточнили в МВД.

Обмануть ожидания: мошенники стали наживаться на возвращении зарубежных компаний в Россию
Злоумышленники предлагают восстановить банковские карты и различные сервисы

В пресс-службе УБК МВД России 26 февраля сообщили о новом фишинговом сайте, с помощью которого от имени Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лжеюристы обещают вернуть жертвам мошенников денежные средства. По данным ведомства, киберпреступники распространяют ссылки на фейковый сайт в чатах или на форумах, при этом обещая ложную компенсацию денег.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025