Шойгу и Си Цзиньпин подтвердили готовность к консультациям по стратбезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе прошедших в Пекине переговоров подтвердили готовность государств к будущим раундам консультаций по стратегической безопасности совместно с главой МИД Китая Ван И. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Сергей Шойгу и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в рамках существующих форматов сотрудничества под эгидой Совета безопасности Российской Федерации. Подтвердили готовность к организации очередных раундов консультаций по стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в консультациях также будут участвовать член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин.

Также представители РФ и Китая обсудили необходимость продолжения координации совместных шагов на передовых международных площадках, включая БРИКС и ШОС. Они обратили особое внимание на нивелирование угроз в Центральноазиатском регионе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Кроме того, Шойгу и Си Цзиньпин затронули тему урегулирования украинского конфликта.

В пресс-службе добавили, что в ходе переговоров был затронут вопрос недопустимости распространения сферы влияния Североатлантического альянса (НАТО) в АТР и сохранения асеаноцентричной архитектуры безопасности в регионе.

О начале встречи Шойгу и Си Цзиньпина стало известно в этот же день. В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы в сфере безопасности, международные и региональные проблемы.

В этот же день Шойгу встретился с Ван И. Секретарь Совбеза обратил внимание на то, что Москва и Пекин солидарны в своих взглядах в ООН, Группе двадцати (G20), на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и в других структурах.

Позже Си Цзиньпин сообщил о том, что Москва и Пекин являются настоящими друзьями и их многолетние отношения уже прошли крепкую закалку. Он также добавил, что обе страны должны непрерывно улучшать стратегическую координацию и практическое взаимодействие.