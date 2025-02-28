Реклама
Маск заявил, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа

Фото: REUTERS/Brian Snyder
Предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующий пост он опубликовал 28 февраля на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Один из пользователей Х, комментируя спор двух лидеров в Овальном кабинете предположил, что президентству Зеленского пришел конец.

«Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа», — ответил Маск.

Глава DOGE также репостнул публикацию министра финансов США Скотта Бессента, выразившего благодарность Трампу.

«Спасибо Вам, президент Трамп, за то, что Вы отстаиваете интересы американского народа и нашей страны на мировой арене», — написал Бессент.

Добро разжаловать: в США растет недовольство Зеленским
Почему у главы Украины рейтинг падает и внутри страны

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам.

Президент США также напомнил лидеру Украины, что страна столкнулась с «большими проблемами» и «не выигрывает» в конфликте. По его словам, украинской стороне всё же придется пойти на компромиссы, однако Зеленский не согласился с данным высказыванием.

