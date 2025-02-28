В Румынии указали на изменение политики США для возобновления контактов с РФ
В США изменили политику для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 февраля сообщил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на пресс-конференции в Бухаресте.
«США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта», — отметил он, его слова приводит «РИА Новости».
При этом, по мнению Боложана, необходимо полноценное соглашение, которое будет подкреплено гарантиями. Он добавил, что либерально-глобалистский вектор США сменился на национал-популизм, а также, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает появление новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе.
На встрече с британским премьер-министром Киром Стармером 27 февраля президент США Дональд Трамп в том числе отмечал успех продвижения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон провел плодотворные переговоры с обеими сторонами конфликта.
Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».