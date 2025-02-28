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В Румынии указали на изменение политики США для возобновления контактов с РФ

Боложан: США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по Украине
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Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
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В США изменили политику для возобновления переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 февраля сообщил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на пресс-конференции в Бухаресте.

«США изменили курс, чтобы возобновить переговоры с Россией по ситуации на Украине. Однако прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть лишь паузой перед новым началом конфликта», — отметил он, его слова приводит «РИА Новости».

При этом, по мнению Боложана, необходимо полноценное соглашение, которое будет подкреплено гарантиями. Он добавил, что либерально-глобалистский вектор США сменился на национал-популизм, а также, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает появление новых компонентов и нюансов в американском внешнеполитическом курсе.

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На встрече с британским премьер-министром Киром Стармером 27 февраля президент США Дональд Трамп в том числе отмечал успех продвижения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон провел плодотворные переговоры с обеими сторонами конфликта.

Ранее, 24 февраля, Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо».

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