Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Россией. Об этом 28 февраля заявил президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Если вы можете получить соглашение о прекращении огня прямо сейчас, я говорю вам — берите, чтобы пули прекратили свистать, а люди умирать», — сказал Трамп.

По словам американского президента, без военной помощи Киеву от Вашингтона конфликт на Украине закончился бы за две недели, а возможно, даже и меньше.

Кроме того, Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня.

На встрече с Зеленским в Овальном кабинете Трамп также обвинил его в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Главу киевского режима в том числе раскритиковал и присутствующий на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс. Тогда же Трамп заявил Зеленскому, что проблемы Украины начинаются прямо сейчас.