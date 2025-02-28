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Трамп заявил Зеленскому, что проблемы Украины начинаются прямо сейчас

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Проблемы Украины начинаются в настоящее время. Соответствующее заявление 28 февраля сделал президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Не говорите нам, что мы почувствуем. Мы решаем проблему. Не говорите, что мы будем чувствовать. Потому как у вас нет права диктовать подобное. Запомните это. У вас нет никакого права говорить, что мы почувствуем. У нас всё будет хорошо. Мы будем очень сильны. Сейчас вы не в том положении. Вы позволили себе оказаться в очень плохом положении. Вы в очень плохом положении. У вас сейчас нет козырей на руках. С нами у вас они появятся. И да, вы играете жизнями миллионов человек. Вы играете с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете — очень неуважительно для страны, для нашей страны. Я уважаю вас гораздо больше, чем многие считают нужным», — заявил глава государства.

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На встрече с Зеленским в Овальном кабинете Трамп также обвинил его в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Главу киевского режима в том числе раскритиковал и присутствующий на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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