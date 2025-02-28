Еще двоих подозреваемых по делу о торговле новорожденным арестовали на два месяца

Щелковский городской суд Московской области арестовал еще двоих подозреваемых по делу о торговле новорожденным. Об этом 28 февраля сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что биологическая мать ребенка и женщина, подозреваемая в покупке младенца, пробудут под стражей до 26 апреля.

Кроме того, супруг предполагаемой покупательницы и медработница, подозреваемая в пособничестве, также арестованы на два месяца.

28 февраля четверо подозреваемых в торговле новорожденным были задержаны в подмосковном Щелково. По данным СК, в феврале 2025 года супруги решили купить ребенка у беременной женщины, а затем подыскали частный медцентр и медработницу, которая согласилась помочь с родами и оформить ребенка по паспортным данным супружеской пары за 150 тыс. рублей.

По версии следствия, врач передала роженице паспорт покупательницы ребенка и дала ей препарат, который спровоцировал преждевременные роды. Затем она вызвала скорую помощь и сообщила ложные сведения о женщине, чтобы та родила младенца под чужим именем.

18 февраля женщина передала ребенка покупателям, получив взамен денежные средства. После задержания подозреваемых ребенка временно поместили в больницу.

Ранее в этот день Щелковский городской суд Московской области арестовал на два месяца врача Элионору Саломову, которая подозревается в пособничестве в торговле новорожденным.