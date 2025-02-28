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Российские виноделы взяли 14 золотых медалей на конкурсе в Израиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Крымские и краснодарские виноделы взяли 14 золотых медалей на престижном конкурсе в Израиле с участием итальянских и французских вин.

Победа на состязании показала, что за рубежом ценят российские вина, несмотря на санкции Запада против отечественных виноделов. Напитки из России заняли прочное место среди мировых винных брендов.

Особенно примечателен успех крымских марок — он ярко свидетельствует о возрождении виноделия полуострова за последние 10 лет. Если при украинских властях постоянно раздавались голоса о якобы скорой гибели винного производства в Крыму, то сейчас гиганты отрасли активно модернизируют заводы, выращивают новую лозу и наращивают объемы производства. Вместе с тем результаты не просто опровергают вышеуказанные утверждения, но и отчетливо показывают, что российские вина прочно занимают свое место среди лучших мировых брендов.

«Сейчас очень активно инвестируют все крупные предприятия. Инкерманский [винный] завод — инвестиций порядка 5 млрд рублей. Это беспрецедентные даже для больших промышленных проектов инвестиции», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За последние 10 лет виноградарство и виноделие в Крыму совершило невероятный рывок. Только одна «Массандра» за год выпустила 22 млн бутылок вина.

«Это абсолютный рекорд для нас. Действительно, развитие экономики страны с точки зрения и импортозамещения, в том числе это очень важный показатель», — отметил главный винодел АО ПАО «Массандра» Александр Якименко.

Кроме того, достижения отечественных виноградарей нового времени знают во всем мире.

«Я из Германии. Мне очень понравилось, информация была хорошая. Это была замечательная проба вина», — поделилась турист из Германии Вильгемина.

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Ранее, 25 февраля, Минсельхоза РФ сообщил, что в январе 2025 года в России объем производства тихих и игристых вин вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Уточнялось, что тихих вин за этот период было произведено 2,24 млн дал, что на 16,5% больше, а игристых вин — 1,1 млн дал, прирост составил 23,4%.

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