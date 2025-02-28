Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом свидетельствуют данные документа, опубликованного на сайте правовых актов.
Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
До этого указывалось, что данные меры дадут примерно 5 млн семей России право получить материнский капитал с 2027 по 2030 год.
Ранее, 26 февраля, Совет Федерации одобрил закон, который предписывает продлить программу материнского капитала до конца 2030 года. Там напомнили, что с 1 февраля 2025-го сумма маткапитала на первого ребенка составляет 690 267 рублей, на второго — 221 895 рублей.
Предложение о продлении программы маткапитала было внесено в Госдуму правительством в декабре 2024 года. Нижняя палата парламента одобрила законопроект 18 февраля.