Опубликовано видео из кабины автобуса в момент ДТП в Санкт-Петербурге
Камера видеонаблюдения в кабине автобуса, который столкнулся с семью автомобилями и сбил женщину в Санкт-Петербурге, зафиксировала поведение водителя в момент ДТП. Видеозапись 28 февраля публикуют «Известия».
На кадрах видно, что водитель при повороте сильно крутит руль, пытаясь не потерять контроль над транспортным средством. После это происходит столкновение, и автобус тормозит.
О ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. По данным МВД, водитель автобуса № 147 не справился с управлением, врезался в семь автомобилей и сбил насмерть женщину.
Водитель автобуса Гюльмет Гюльмагомедов заявил, что потерял сознание в момент столкновения. При этом он подчеркнул, что перед поездкой чувствовал себя нормально.