Трамп заявил, что сделка с Украиной по металлам принесет «много денег»

Соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам» принесет «много денег». Такое заявление 28 февраля сделал американский президент Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Много денег будут получены от продажи и использования редкоземельных металлов. И как вы знаете, в нашей стране не так много редкоземельных элементов. У нас много нефти и газа, но у нас не так много редкоземельных элементов», — сказал Трамп.

Также он заявил, что данная сделка «очень справедливая» и будет подписана в скором времени.

«Мы заключим очень справедливую сделку, и мы рассчитываем получить часть редкоземельных металлов. Это большое обязательство для США, и мы ценим сотрудничество с вами», — добавил президент.

Кроме того, Трамп выразил надежду на то, что конфликт на территории Украины будет прекращен.

Накануне Трамп заявил, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.