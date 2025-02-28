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Трамп заявил об обсуждении с РФ конкретных параметров соглашения по Украине

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Россия и США начали обсуждение конкретных параметров соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 февраля сообщил американский президент Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, передает агентство Reuters.

Глава Белого дома заявил в беседе с Зеленским, что пора прекращать конфликт. Он также отметил, что российская и американская стороны хотят прийти к урегулированию. Трамп уточнил, что хочет остановить конфликт, чтобы «спасти жизни» и «сэкономить много денег».

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон не хотел бы направлять Киеву много вооружений.

По словам Трампа, Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования. При этом, отвечая на вопрос журналиста о причастности к сторонам конфликта, американский лидер уточнил, что находится между Москвой и Киевом и не хочет говорить о ком-либо плохо.

Кроме того, Трамп отметил, что на текущий момент стороны находятся «достаточно близко» к договоренностям по урегулированию. Он добавил, что по-настоящему волнующий момент наступит, когда стороны конфликта прекратят боевое противостояние. По словам президента США, после завершения боевых действий станет возможным заключение сделки.

Слушали и слышали друг друга. Чем завершилась встреча с делегацией США

На встрече с британским премьер-министром Киром Стармером 27 февраля президент США в том числе отмечал успех продвижения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон провел плодотворные переговоры с обеими сторонами конфликта.

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