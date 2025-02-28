Путин одобрил ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Соответствующий документ 28 февраля был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в тексте закона.

Соглашение было подписано 6 декабря 2024 года президентом РФ и белорусским лидером Александром Лукашенко. Документ предусматривает меры, которые страны предпримут в отношении друг друга в случае внешней агрессии.

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии 26 февраля ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности. В дальнейшем законопроект будет передан на принятие совету республики, а после — на подписание президенту страны.

В тот же день председатель Совета Федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко отметила, что документ очень важен для обеих сторон с учетом современной геополитической ситуации.