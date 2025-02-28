В Китае сообщили о найденных запасах топлива на 60 тыс. лет
Запасов тория в горнодобывающем районе Баян-Обо в Китае может хватить для обеспечения страны топливом в течение 60 тыс. лет. Об этом 28 февраля сообщило издание South China Morning Post (SCMP).
Там отметили, что торий может радикально изменить энергетическое производство и положить конец «мировой зависимости от ископаемого топлива».
Освоенный горнорудный комплекс в Баян-Обо может дать 1 млн т этого радиоактивного металла, пишет издание.
«Уже более века страны ведут войны из-за ископаемого топлива. Оказывается, бесконечный источник энергии находится прямо у нас под ногами», — приводит SCMP слова геолога из Пекина.
Газета Global Times 3 января сообщила, что крупнейшая в мире гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) Fengning начала работу в полном объеме в городе Чэндэ на севере Китая. Уточнялось, что ГАЭС является ведущей технологией хранения возобновляемой энергии и играет ключевую роль в продвижении перехода страны на зеленую энергетику.