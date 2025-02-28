ООН сократила финпомощь в ряде регионов Украины из-за уменьшения поддержки США

Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины на фоне сокращения поддержки США. Об этом 28 февраля сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году 1 млн человек», — сказал он.

Гутерриш добавил, что последствия сокращения американской поддержки являются «катастрофическими» для уязвимых слоев населения во всем мире.

«Прежде всего я хочу выразить глубокую обеспокоенность информацией, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО (неправительственные общественные организации. — Ред.), занимающимися вопросами развития, о серьезном сокращении финансирования со стороны Соединенных Штатов. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ гуманитарной помощи», — отметил генсек.

Ранее, 4 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переоценке участия Вашингтона в деятельности ООН и ЮНЕСКО. Документ подразумевает выход США из СПЧ ООН, а также остановку финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Он также отметил непропорциональное финансирование организации. По его словам, Соединенные Штаты вкладывают туда больше средств, чем остальные участники

20 февраля телеканал Fox News сообщил, что сенатор Майк Ли, республиканец от Юты, представил законопроект о прекращении членства США в ООН и ее аффилированных органах.