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ООН сократила финпомощь в ряде регионов Украины из-за уменьшения поддержки США

Гутерриш: ООН сократила помощь Украине из-за уменьшения поддержки со стороны США
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Фото: Global Look Press/Jorge Gil
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Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила оказание финансовой помощи в некоторых регионах Украины на фоне сокращения поддержки США. Об этом 28 февраля сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«На Украине в ключевых регионах приостановлено осуществление программ денежной помощи — ключевого элемента гуманитарного реагирования, охватившего в 2024 году 1 млн человек», — сказал он.

Гутерриш добавил, что последствия сокращения американской поддержки являются «катастрофическими» для уязвимых слоев населения во всем мире.

«Прежде всего я хочу выразить глубокую обеспокоенность информацией, полученной за последние 48 часов агентствами ООН, а также многими гуманитарными организациями и НПО (неправительственные общественные организации. — Ред.), занимающимися вопросами развития, о серьезном сокращении финансирования со стороны Соединенных Штатов. Эти сокращения затрагивают широкий спектр важнейших программ гуманитарной помощи», — отметил генсек.

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Ранее, 4 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о переоценке участия Вашингтона в деятельности ООН и ЮНЕСКО. Документ подразумевает выход США из СПЧ ООН, а также остановку финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Он также отметил непропорциональное финансирование организации. По его словам, Соединенные Штаты вкладывают туда больше средств, чем остальные участники

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