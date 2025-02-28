Правительство внесло в ГД проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области
Правительство РФ внесло в Государственную думу (ГД) законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий российским военнослужащим, отражавшим атаку на территорию Курской области. Документ был зарегистрирован в думской электронной базе 28 февраля.
Предложенные поправки в закон «О ветеранах» позволят присваивать статусы ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, выполнявшим задачи при отражении вторжения на территорию России, а также во время вооруженной провокации на госгранице и в регионах, прилегающих к зоне специальной военной операции.
«В связи с динамикой проведения СВО полномочие по определению перечня территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается предоставить правительству Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительном документе также отмечается, что принятие поправок позволит повысить уровень социальной защиты военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах распространить статус ветерана боевых действий на военных в курском приграничье 27 февраля.
Ранее, 22 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит 26 законопроектов, посвященных поддержке участников спецоперации, восемь из этих законодательных инициатив уже были одобрены в первом чтении. Например, рассматривается возможность для участников боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) получать две пенсии: по инвалидности и страховую по старости или же за выслугу лет и по инвалидности.