Норвежская компания заявила о планах производства ракет NASAMS на Украине

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и ракеты, планирует открыть производство по выпуску снарядов на Украине. Об этом 28 февраля сообщил руководитель компании Эйрик Ли в интервью Euractiv.

«Сейчас мы создаем компанию на Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленными кругами Украины о создании совместного предприятия», — заявил он.

Отмечается, что задачей создания является увеличение производства ракет для системы противовоздушной обороны на Украине на основе технологий страны.

По словам Ли, речь идет о массовом производстве ракет, о сотнях единиц. Также он добавил, что возможность создания совместных предприятий должна быть достигнута в течение нескольких месяцев.

Ранее, 20 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс, проанализировав ход спецоперации, заявил, что европейские склады вооружения почти пусты из-за продолжающегося конфликта на Украине и победе Киева уже не смогут помочь никакие новые поставки вооружений, так как российская армия имеет масштабное преимущество.